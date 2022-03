Definitieve wissel van de wacht in "Thuis": acteur Sid Van Oerle keert niet meer terug als personage Kobe

"Thuis"-producer Hans Roggen reageert begripvol op het definitieve vertrek van Van Oerle bij "Thuis".

"We gunnen Sid nieuwe kansen en projecten en kijken met warme herinneringen terug op zijn creatie van het personage Kobe. Ook op hoe hij achter de schermen zijn stempel heeft gedrukt op de hechte familie die cast en crew vormen."

Het definitieve vertrek van Sid Van Oerle betekent dat acteur Reynout Dekimpe aan boord blijft in de "Thuis"-ploeg. Hij is sinds 20 september te zien als Kobe Baert, en dat blijft dus ook zo in de toekomst.