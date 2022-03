Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor onze winkelkar? En wat met gas- en olieprijzen? Een overzicht

"Zolang de oorlog bezig is, zullen we een economische impact voelen", zegt Abraham. "Na de oorlog zal de situatie zich op termijn stabiliseren, maar dat hangt ook af van de duur van het conflict, hoeveel er vernield is en welke sancties nog worden opgelegd. Als er bijvoorbeeld een aankoopverbod komt uit Rusland, zal het effect daarvan voelbaar zijn in onze portefeuille."

"Veel landen zullen nu beginnen te beseffen dat ze wel heel afhankelijk zijn van Rusland. Het is nu eigenlijk het moment voor staten om hun gedrag aan te passen en elders grondstoffen aan te kopen. Al zal dat financieel ook wel voelbaar zijn, want er is een reden dat we momenteel bepaalde grondstoffen aankopen uit Rusland. En die reden is hoogstwaarschijnlijk dat die daar goedkoper waren."