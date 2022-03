Einde van bekend folkfestival Gooikoorts? Of doorstart in 2023?

Organisator Filip Vaneert spreek niet over het einde. "Het komt door een samenloop van omstandigheden. Heel wat vrijwilligers stoppen er mee en we vinden niet meteen opvolgers. Daarnaast zitten we met een logistiek probleem. Door corona zijn veel mensen in de eventsector gestopt. Er zijn bijvoorbeeld ook veel minder tenten beschikbaar. Het zal spijtig zijn voor verschillende generaties folkies om elkaar begin juli niet terug te zien. Maar dit is niet het einde, volgend jaar willen we er terug staan met een grote feesteditie. Maar daar hebben we mensen en middelen voor nodig. Gooikoorts komt terug."