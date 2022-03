ELZ Aalst voert als eerste in Oost-Vlaanderen een zorgpas in: "Zo hebben hulpdiensten snel informatie bij een ongeval"

Momenteel worden alle betrokkenen in de zorgsector en de apothekers geïnformeerd over de zorgpas. "Je kan ze momenteel ook alleen bij de apotheken krijgen, in alle gemeenten van onze ELZ: Lede, Haaltert, Erpe-Mere, Denderleeuw en Aalst. We haalden het idee uit West-Vlaanderen, waar de zorgpas bijvoorbeeld in Oostende, Veurne en Torhout wel goed bevonden wordt. Voorlopig is de zorgpas wel alleen op papier mogelijk. Je kan het in het plastic hoesje steken dat je erbij krijgt, en dan in je portefeuille, bij je identiteitskaart. Op termijn zal dat ook wel digitaal beschikbaar zijn, maar we moeten er rekening mee houden dat niet iedereen mee is met het digitaal verhaal", zegt Schelfout nog.