Minister Lydia Peeters: "Geen extra geld voor het Antwerpse openbaar vervoer"

De minister benadrukt dat er wel geïnvesteerd wordt in nieuwe tramstellen voor Antwerpen. Die zullen er eind dit jaar zijn. Maar de Antwerpenaar zit misschien liever op een oude tram die wel nog rijdt, dan op een nieuwe tram met een andere route? “Daarom is het belangrijk dat iedereen mee is in dit verhaal. Finaal zal dan ook de vervoerregioraad Antwerpen zelf beslissen of het goedgekeurd wordt”, besluit minister Peeters.