Bart De Wever legt gevangenis Antwerpen maximumcapaciteit op, commissie Vast Toezicht tevreden: "Niemand meer op matras op de grond"

In de gevangenis aan de Begijnenstraat in Antwerpen is al jaren sprake van overbevolking. Dat klagen cipiers en mensenrechtenorganisaties al langer aan. Nu legt de stad Antwerpen een maximumcapaciteit op. Dat betekent dat het aantal gedetineerden langzaamaan moet zakken. Nu zitten er zo'n 750 mensen in de gevangenis, terwijl dat vanaf 1 mei nog maar 680 gedetineerden mogen zijn. Vanaf 1 juli mogen het er nog slechts 660 zijn.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) neemt die beslissing om de veiligheid te vrijwaren en spanningen te verminderen. De commissie Vast Toezicht is blij met die maatregel. "Op die manier moet geen enkele gevangene nog op een matras op de grond slapen. Nu zal er voor iedereen een bed beschikbaar zijn", zegt Frederik Janssens van de commissie. "Een risico is dat andere gevangenissen nu overbevolkt dreigen te geraken. We hopen dus dat FOD Justitie een systeem bedenkt om dat onder controle te houden."