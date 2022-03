Golfterrein in Lummen wil 3 hectare bos kappen voor de aanleg van 3 extra holes

Op 20 maart is er een infovergadering over de uitbreidingsplannen. Oppositieraadslid Peter Aerts (Groen) is alvast niet enthousiast. "Het is een gebied waar de natuur volop in ontwikkeling is. De bomen kan je proberen te compenseren, maar het blijft een stap achteruit. Zeker wanneer de helft van de compensatie wordt afgekocht omdat er onvoldoende grond gevonden werd. Met volwaardige golfterreinen in Hasselt en Beringen vinden wij het onnodig om hier in Lummen uit te breiden."