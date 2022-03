Dorothée Flament uit Grimbergen zoekt "Tsjernobylkind" dat haar gezin opving na kernramp in 1986

In 1995 en 1996 ontving het gezin van Dorothée Flament een meisje uit de regio van Tsjernobyl, gelegen in Oekraïne, waar momenteel een oorlog woedt. Meer dan 25 jaar later maakt Dorothée zich zorgen, en is ze daarom op zoek naar informatie over haar toenmalig vriendinnetje. "Via de organisatie "Vlamingen helpen Tsjernobylkinderen" hebben we twee zomers een meisje in huis gehad. Naast wat ontspanning en samen leuke dingen doen was het de bedoeling dat de radioactivieit in haar lichaam zou kunnen dalen. Zodat ze gezonder kon terugkeren naar huis", vertelt ze op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Maar nu zit ze weer in zo'n vreselijke situatie. Daarom wilen we graag weten hoe het met haar gaat, maar ik heb geen contactgegevens meer."