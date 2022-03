Grote solidariteit met Oekraïne in Scherpenheuvel-Zichem: 158 opvangplaatsen op één dag

Burgemeester Manu Claes heeft het over een groot gevoel van medeleven en solidariteit: "Veel mensen bieden thuis slaapplaatsen aan, maar ook het 'huis van Maria', dat is het onthaalcentrum voor bedevaarders, de abdij van Averbode bieden plaatsen aan. Er is zelfs een woonzorgcentrum dat een aantal assistentiewoningen aanbiedt. Het is wel wachten op informatie en steun van de federale en Vlaamse overheid. Want wie is verantwoordelijk voor die mensen, zijn er vergoedingen en hoe zit het met verzekeringen? Dat kadert moet gecrëerd worden."