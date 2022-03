Grote vraag naar kogelwerende vesten door oorlog in Oekraïne: "De voorraad is uitgeput"

Bij BMP Equipment in Leopoldsburg, een speciaalzaak die vooral uitrusting voor militairen en politie verkoopt, merken ze ook een stijgende vraag van kogelvrije vesten, zowel in hun winkel als op een wapenbeurs in het Duitse Nürnberg, waar eigenaar Patrick De Wit nu aanwezig is: "Wij merken inderdaad de vraag enorm was. Op de beurs schuimden mensen elke stand af waar kogelvrij materiaal werd verkocht."