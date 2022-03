Het containerpark van Bierbeek verdwijnt

Wat met het huidige containerpark in de Eikeboomlaan zal gebeuren is nog niet zeker. “De Bierbeekse Tennisclub zou willen uitbreiden, dus we onderzoeken of de club eventueel op die plek terecht kan in de toekomst. In het kader van dat ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen mensen vragen stellen of bezwaren uiten tot vrijdag 1 april”, zegt schepen De Buck.