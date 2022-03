De stilte van China: hoe ver gaat Xi in zijn steun voor "oude vriend" Poetin?

Over het antwoord op deze vraag zijn de afgelopen dagen al liters inkt gevloeid, omdat het iets zou zeggen over hoe "intiem" de relatie tussen Xi en Poetin is. Rusland is Oekraïne binnengevallen op 24 februari, 4 dagen na de slotceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking. Volgens de New York Times had China gevraagd aan Rusland om zijn militaire invasie tot dan uit te stellen. Maar een woordvoerder van Peking ontkent dat: "Dat is speculatie zonder enige grond", zei hij.