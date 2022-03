Illustrator Karen Van Holm tekent kaart van Gent: "Bij elke blik wil ik de kijker nieuw leuk detail laten zien"

Wie denkt Gent goed te kennen, kan toch wel verrassende dingen zien. "Als er weetjes zijn over een bepaalde buurt, zijn die ook soms te vinden op de kaart. In de Brugse Poort bijvoorbeeld waren vroeger de "Grijze Zusters" actief. Dat waren de Dochters van Liefde die daar goed werk hebben verricht. En zo'n grijs zustertje is dan ook op de kaart te zien, net als Pierke Pierlala die in de wijk ontstond."

(Lees verder onder een filmpje en details van de kaart)