In Flanders Fields Museum in Ieper plaatst Russische stoel naast Oekraïense: "Als symbool voor de slachtoffers in deze oorlog"

De stoelen maken deel uit van de permanente collectie van het museum. De stoel uit Oekraïne en die uit Rusland zijn nu naast elkaar geplaatst. "De Oekraïense stoel werd geleverd door Roman Nekoliak die in 2017 stage liep in het In Flanders Fields Museum. Roman koos een eenvoudige stoel uit het buitenhuisje van de familie. Alexey Pronin, directeur van het historisch museum in Novosibirsk in Siberië stuurde een stoel van de familie Osipov. Een familie die zwaar werd getroffen tijdens de Eerste Wereldoorlog."

Met deze symbolische actie betuigt het In Flanders Fields Museum haar medeleven. "Ook wij moeten machteloos toekijken naar wat er zich in Oekraïne afspeelt," aldus nog schepen Soenen.