Na Tsjernobyl ligt opnieuw kerncentrale in de vuurlinie in Oekraïne: hoeveel heeft het land er en dreigt gevaar?

Bij de strijd is toen een beetje radioactiviteit vrijgekomen. Wellicht zijn er kogels in radioactieve grond terechtgekomen, is die radioactiviteit daarbij in de lucht beland. Het gaat om heel lage hoeveelheden radioactiviteit waar we ons niet meteen zorgen over moeten maken. De omgeving van die centrale is intussen in Russische handen.



Vuurgevechten in de omgeving van nucleaire sites zijn natuurlijk niet zonder gevaar. "Een ongeluk zit in een klein hoekje", zegt Rudi Vranckx vanuit Oekraïne daarover. "Zo’n centrale is uiteraard niet gebouwd voor in oorlogsgebied. Het is een groot risico van de Russische president Poetin, daar kun je niet om heen. Hoe je het ook draait of keert."