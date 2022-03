Kostuums van dansgezelschap Voetvolk zijn gestolen in Brussel-Centraal na première in AB

Opvallende diefstal in het centraal station van Brussel. Daar zijn de kostuums van het dansgezelschap Voetvolk gestolen. Dat gebeurde een week na de premièrevoorstelling in de Ancienne Belgique.

Maarten Van Cauwenberghe, een van de bezielers van de dansgroep noemt het rampzalig: "Het is heel onnozel gebeurd. We hadden onze kostuums nog laten wassen in de Ancienne Belgique. Een medewerker had alles mee in een hele grote zak. In het centraal station heeft hij zich laten afleiden en dan hebben ze alles gestolen. Al onze kostuums zaten er in, ook een laptop. Echt een ramp."

De leden van de dansgroep zijn in allerijl op zoek gegaan naar andere kostuums, want morgen staat al een volgend optreden gepland in Deinze.