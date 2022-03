Lijkt "Shape of you" te veel op "O why"? Britse zanger Ed Sheeran voor de rechter in plagiaatzaak

Het is niet voor het eerst dat Ed Sheeran verwikkeld is rechtszaken over auteursrechten. "Photograph" uit 2015 zou te veel lijken op "Amazing" uit 2009 van Matt Cardle (geschreven door het duo Martin Harrington en Thomas Leonard). Daarover is intussen een deal gesloten. "Thinking out loud" uit 2014 zou dan weer geput hebben uit "Let's get it on", een nummer van Marvin Gaye uit 1973.