Coronablog - Herneemt het "normale" leven na bijna twee jaar? Minister Verlinden tempert: "Niet alle regels verdwijnen"

Rond de middag komt het Overlegcomité opnieuw bijeen om om de coronacijfers en maatregelen te bespreken. De ziekenhuiscijfers blijven dalen dus de verwachting is dat er naar code geel wordt overgeschakeld. Dat betekent dat zowat alle maatregelen op de schop zouden gaan. De coronapas of het CST verdwijnt dan, zowel in cafés, theaters en dancings. Ook de mondmaskers mogen af, en de limiet op het aantal toeschouwers of deelnemers verdwijnt dan.



"Al zullen nog niet alle maatregelen verdwijnen", tempert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1. "Ik zou toch willen aanbevelen dat er onder meer in de horeca, cultuur en sportcentra nog wordt ingezet op die luchtkwaliteitsmeter. Het is een technologie die werkt en zorgt voor een veilige omgeving. (...) Daarnaast denk ik dat het nodig is dat op het openbaar vervoer, waar mensen dicht bij elkaar zitten, het mondmasker nog opblijft."



Ook voor de zorginstellingen, waar vaak zwakkere mensen aanwezig zijn, wil Verlinden nog dat de mondmaskers gedragen worden. De minister gaf in het gesprek aan dat de coronabarometer voorlopig niet verdwijnt, maar dat als de cijfers blijven dalen er over enkele weken naar code groen zou kunnen worden overgeschakeld.