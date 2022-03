Liveblog - Kerncentrale Zaporozje vannacht weer beschoten door Russen, brand is er intussen geblust 

In Oekraïne is brand uitgebroken op het terrein van de kerncentrale Zaporozje in Enerhodar. De brand woedde in een opleidingsgebouw op zo'n 150 meter van de kernreactor en bedreigde de reactor niet. De brandweer mocht eerst niet ingrijpen omdat de kerncentrale onder vuur ligt, maar kreeg uiteindelijk toch toegang om te blussen en slaagde erin de brand onder controle te krijgen. Volgens de hulpdiensten zijn er geen slachtoffers.



De Russen proberen al enkele dagen de kerncentrale over te nemen. Zo'n 100 Russische voertuigen beschieten de centrale vanuit alle richtingen.



Volgens de woordvoerder van de centrale was een van de reactoren geraakt door munitie, maar er zou geen gevaar zijn voor verhoogde straling. Het Internationaal Atoomagentschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en roept op om de beschietingen rond de kerncentrale te stoppen, omdat er groot gevaar dreigt als een van de reactoren beschadigd wordt.

De kerncentrale is de grootste van Europa, goed voor een kwart van de elektriciteit in Oekraïne.