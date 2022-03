Dikste mammoetboom van Limburg knakt af door storm Eunice: "Hopen dat er een nieuwe kruin groeit"

Het is de mammoetboom met de dikste stam van Limburg die geveld werd door storm Eunice. Op 20 meter hoogte is hij toch afgeknakt. Maar, er is hoop, vertelt Tine Rijvers van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. "De boom leeft nog. En we gaan nu moeten afwachten of hij spontaan een nieuwe kruin vormt."