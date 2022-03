Meubelbedrijf uit Kortemark houdt inzamelactie voor Oekraïne: "We hebben daar 230 werknemers, er is grote nood"

Op korte termijn wil de meubelfabrikant al zeker 3 vrachtwagens met hulpgoederen naar daar sturen. "Die gaan er sowieso geraken. We kennen het transport en zo weten we zeker dat alles ter plaatse zal komen. We werken ook samen met de lokale autoriteiten. Het doel is om het materiaal via ons bestaand netwerk te verdelen in het veilige gebied van Oekraïne. Daardoor kunnen we veel vluchtelingen helpen."

Wie spullen heeft of wil helpen, kan terecht op het terrein van de meubelfabriek in Kortemark. "We verzamelen alles op ons eigen terrein, aan poort 5."