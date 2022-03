"Ingetogen maar waardevol": lightversie van Museumnacht in Gent was een succes

"Al bij al kunnen we spreken van een succeseditie", stelt Patty Delanghe van Historische Huizen. "Alles was volgeboekt en, op een paar zieken na, is iedereen komen opdagen. We zijn tevreden. Het was wel een lightversie vergeleken met de vorige in 2019. Toen was er van alles te doen en de mensen waren uitbundiger. Nu was het wat meer ingetogen, maar daarom niet minder waardevol. De mensen hadden de tijd om rustig een museum of expo te doen."