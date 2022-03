Nederland doet het in het Nederlands op het Songfestival

"De diepte" is een "liefdesbrief aan je eigen verdriet", zegt zangeres S10 over haar liedje. "Iedereen maakt in zijn leven gebeurtenissen mee die moeilijk zijn. Dat is iets wat we samen delen als mensen en ik hoop dat je je minder alleen voelt bij het luisteren van het liedje.”

De 21-jarige Stien den Hollander brengt alternatieve pop in het Nederlands. De zangeres en haar nummer werden niet gekozen via een show, maar door een intern selectiecomité. S10 moet zich via de eerste halve finale (op dinsdag 10 mei) zien te plaatsen voor de grote finale op zaterdag.

Ons land wordt dit jaar vertegenwoordigd door Jeremie Makiese. Met zijn lied maken we kennis op 10 maart. België treedt aan in de tweede halve finale.