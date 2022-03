Nieuwe wet legt media nog meer aan banden in Rusland: tot 15 jaar cel voor "verspreiden valse informatie"

"Het wordt nog moeilijker om informatie te verspreiden", vertelde Jarron Kamphorst, correspondent in Rusland voor het Nederlandse dagblad Trouw, gisteren in "Nieuwe feiten": "Zo zijn de woorden "offensief", "oorlog" of "invasie" uit den boze. (...) Volgens de autoriteiten is dit bedoeld om desinformatie tegen te gaan. "

De nieuwe regels zijn een verstrenging van de vorige toestand, waarbij Russische media al boetes tot 50.000 euro riskeerden of afgeschakeld werden als ze te kritisch waren voor het Russische offensief in Oekraïne. Gisteren nog gaven de twee belangrijkste nog onafhankelijke nieuwskanalen in Rusland, radiostation Echo Moskovy en het tv-station Dosjt, er de brui aan.