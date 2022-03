Nieuwe VUB-test: vermoeidheid vergroot mogelijk risico op sportblessures

Het experiment, onder leiding van postdoctoraal onderzoeker Bruno Tassignon, toonde aan dat fysieke vermoeidheid een rol van betekenis kan spelen op ons brein en dat deze vermoeidheid het best tot uiting komt in functionele testen met een extra cognitieve component.

Dit lijkt niet het geval te zijn bij de klassieke functionele testen, waarbij er geen negatieve invloed van vermoeidheid op de prestatie kon vastgesteld worden. Mogelijk valt dit te verklaren omdat de sporter van begin tot einde exact weet wat er zal gebeuren bij die klassieke testen en er geen onverwachte cognitieve prikkels gegeven worden.

"Bij de nieuwe dynamische reactieve evenwichtstest meten we bij sporters na een inspanning zowel de reactiesnelheid als de accuraatheid waarmee ze de test tot een goed einde brengen", zei Tassignon. "En dat is nieuw. Zeker omdat we tegelijk de werking van de hersenen meten en we daar ook veranderingen waarnemen."