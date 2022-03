Ontsluitingsweg in Kluisbergen gaat eind april eindelijk open voor alle verkeer

De weg ligt er al even, maar kon nog niet open, zegt Philippe Willequet die ook bestuurder is van de projectontwikkelaar die de bedrijfssite klaarmaakt: "Ik weet dat de mensen erop aan het wachten waren. Maar er waren nog werken op de site zelf die de opening verhinderden. De signalisatie is nog altijd niet geplaatst en daardoor kon de oplevering niet gebeuren." Maar nu komt er dus schot in de zaak en gaat de weg officieel open op 30 april.

De nieuwe weg is 2 kilometer lang en is eigenlijk een privaat aangelegde weg. "Maar die wordt nu kosteloos aan de gemeente overgedragen", zegt Willequet. "Op die manier mag iedereen erop."