Daar is de lente, daar zijn de gauwdieven in centrum Brussel: "Let op je portefeuille en gsm"

Nu de zon volop schijnt komen meer mensen en toeristen naar buiten in onze hoofdstad. Omdat het druk blijft, geeft Ilse Van de keere van politiezone Brussel-Hoofstad-Elsene enkele tips mee om gauwdiefstallen te voorkomen. "Stop uw portefeuille of mobiele telefoon nooit in de achterzak van uw broek of in het voorvakje van uw rugzak, maar bij voorkeur in de binnenzak van uw jas of broekzak aan de voorkant. Bewaar bankkaarten en codes nooit samen. Als u het slachtoffer bent van zakkenrollerij, doe dan altijd aangifte bij de politie."