Thuis Oekraïense vluchtelingen opvangen? "Hou er rekening mee dat het langer zou kunnen duren dan verwacht"

Luyten maakt zich zorgen over het feit dat er nu vooral over tijdelijke crisisopvang gesproken wordt voor Oekraïense vluchtelingen. "Wij vrezen dat die tijdelijkheid enorm onderschat wordt. Wij merken dat de zoektocht naar huisvesting echt maanden tot zelfs meer dan een jaar kan duren", zegt hij.

"Steden en gemeenten vragen nu aan gastgezinnen hoelang ze mensen kunnen opvangen. Sommige kiezen dan voor enkele weken of enkele maanden. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat die periode voorbij is en er nog geen oplossing is? Waar kunnen die mensen dan naartoe? Wat is het alternatief?"