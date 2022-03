Nieuw bodemonderzoek besluit: "PFOS-vervuiling rond 3M-site zo ernstig dat sanering noodzakelijk is"

Volgens milieuadviesbureau ERM zijn de gronden rond de 3M-site zwaar vervuild en is er wel degelijk een risico voor de volksgezondheid, wat sanering noodzakelijk maakt.

"Het bevestigt wat we al een zestal maanden weten, maar alles is nu gedetailleerder onderzocht", zegt Steven Vervaet, schepen voor Leefmilieu (Groen). "De situatie beschrijven was de eerste stap. Nu moet de oplossing volgen. De komende maanden zal een bodemsaneringsproject uitgewerkt worden. Er is al wel overeengekomen dat we eerst de meest verontreinigde zones moeten aanpakken en van daar naar buiten toe zullen werken."