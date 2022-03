Plekvrij bij therapeut uit Hasselt: "Het is belangrijk dat we Oekraïense vluchtelingen een gevoel van rust en thuis geven"

Tijdens zijn professionele carrière als therapeut kwam hij zelf in conflictgebieden in het Midden-Oosten en Afrika. "Het conflict in Oekraïne raakt me daardoor des te meer en zeker als je weet dat het zo dicht bij huis is. We kijken aan tegen een vluchtelingenstroom van vijf miljoen mensen, dan is het niet meer dan normaal dat wij ons steentje proberen bij te dragen", zegt Mincke vastbesloten.