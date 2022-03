Riksja’s op Linkeroever nemen opnieuw vliegende start dankzij Wèldoeners van Radio 2

De senioren beleven de tijd van hun leven als ze in zo’n riksja zitten, want er wordt zelfs naar hen gezwaaid. ”Het brengt echt voldoening als je de senioren door Antwerpen ziet rondrijden”, zegt Luc De Rooms van AXI vzw. “Ze beleven hun jeugd helemaal opnieuw omdat ze voorbij verschillende plaatsen komen waar ze vroeger veel tijd spendeerden.”

Maria is vandaag 81 jaar geworden en herbeleeft haar jeugd helemaal in de riksja. “Met die wind in je haren zit je precies zelf terug op de fiets zoals vroeger. De allerlaatste keer dat ik zelf gefietst heb, was 41 jaar. Dus het is een fantastisch gevoel dat we nu terug in de riksja’s kunnen meerijden.”