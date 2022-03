SMAK in Gent annuleert expo en maakt depot voor Oekraïne: "We verzamelen basisproducten voor vluchtelingen"

In Zaal 1 was de tentoonstelling gepland "De Nieuwe Aanwinsten van de Vlaamse Gemeenschap", met werken die Vlaanderen onlangs heeft aangekocht. "Maar die zaal stellen we sowieso al een hele tijd ter beschikking voor socio-culturele organisaties, op momenten dat ze die nodig hebben. Dus dat is wat we nu ook doen. Vanaf vandaag liggen er paletten waar we de hulpgoederen op verzamelen, om ze daarna te kunnen verdelen. Het is trouwens geen eenmalige actie van het SMAK. We hebben een voortdurend engagement voor vluchtelingen. Eerder deden we al acties voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië, en voor mensen in vluchtelingenkampen in Griekenland."