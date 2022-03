Online aan de schandpaal: hoe ethisch zijn "juice channels" en "cancel culture"? 

Nicolas Baeke (22) heeft een eigen "juice channel" genaamd JustNicolas, dat het eerste echte roddelkanaal in België zou zijn. Daarop maakt hij video's over de 'juice' (of roddels) over online figuren, bijvoorbeeld over de relaties van bekende YouTubers. Nicolas doet dit voornamelijk omdat hij het leuk vindt, en hij merkt dat er ook echt een publiek voor is. "Ik vergelijk het een beetje met het programma "De mol". Kijkers willen weten wie een relatie heeft met wie. Ik ben een beetje de man van het volk. Ik bundel de frustraties van de kijkers en maak daar een video over.” Op de vraag of Nicolas niet inzit met de privacy van zijn doelwitten, is hij kort en duidelijk: "Als je een publiek figuur bent, dan weet je dat er veel ogen op je gericht zijn. Dan moet je zo'n dingen kunnen incasseren."