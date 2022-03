Sport Vlaanderen wil sauna in Blankenberge overlaten: "We hebben andere toekomstplannen"

De sauna van Sport Vlaanderen in Blankenberge is sinds 2004 open. Maar het openhouden van een wellnesscentrum is geen prioriteit. Daarom wordt er nu naar een privépartner gezocht. Francis Michils van Sport Vlaanderen: "We zijn bezig met de ontwikkeling van onze lokale centra. We zijn van mening dat er zeker een plaats is voor een sauna in Blankenberge, maar dat het niet langer een taak van de overheid is om die uit te baten. Er zijn trouwens investeringen nodig om de sauna up-to-date te houden. En onze middelen zijn sowieso al beperkt."