Verdwaald deel van raket slaat "binnen enkele uren" in op de maan, impact eerder gering

Er was even twijfel over de afkomst van het verdwaalde stuk raket. De wetenschappers dachten eerst dat het afkomstig is van een Falcon 9-raket gelanceerd door SpaceX. Headlines over een raket van Elon Musk die de maan zou raken gingen de wereld rond. Later - bij herberekeningen van de wetenschappers ) bleek dat het een deel was van een "Long March 3C-draagraket", gelanceerd door China in 2014. Maar de Chinezen zelf ontkennen dat.