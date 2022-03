Twee medewerkers van stad Diest blijven geschorst na verhalen over grensoverschrijdend gedrag

Vorige week zaterdag verschenen in de krant Het Laatste Nieuws getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag door twee personeelsleden van het OCMW van Diest. De medewerkers zouden zich schuldig hebben gemaakt aan pesterijen, het negeren en uitsluiten van collega's of het maken van seksueel ongepaste opmerkingen. Zaterdagmiddag besliste het stadsbestuur om de twee preventief te schorsen. Die schorsing is vandaag bestendigd. Er wordt een tuchtonderzoek geopend, dat komende week officieel van start gaat, om de zaak volledig te onderzoeken.

"Deze schorsing bepaalt niet of de twee medewerkers schuldig zijn of niet", verduidelijkt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). "We doen dit om de rust te bewaren, zodat het tuchtonderzoek in volledige sereniteit kan uitgevoerd worden. Daarna bekijken we of er verdere stappen nodig zijn, en welke dat dan zijn."

Het onderzoek wordt gevoerd door de algemeen directeur van Diest. Verwacht wordt dat het enkele weken in beslag zal nemen. Voorlopig zijn er geen andere gevallen van grensoverschrijdend gedrag naar boven gekomen bij de stad: de schorsing heeft dus enkel betrekking op de twee OCMW-medewerkers.