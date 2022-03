UGent-studenten terug uit Rusland: "Ze krijgen de steun die ze nodig hebben"

"Er kwam wel hulp uit verschillende hoeken", zegt Lenoir. "We werkten samen met de ambassade en het consulaat. De studenten zelf zijn er uiteindelijk heel matuur mee omgegaan. Maar het vastzitten en de oorlogssituatie kunnen er natuurlijk wel inhakken. Als ze willen kunnen ze bij ons terecht voor een luisterend oor. Maar we bieden hen ook financiële hulp, als ze die zouden nodig hebben. Want die terugreis was voor sommigen met een omleiding via Abu Dhabi of Dubai, en dat is natuurlijk niet goedkoop. Wat hun studieprogramma betreft, dat wordt herbekeken. Ze zullen hier alternatieve lessen krijgen, die het uitwisselingsprogramma in Rusland wat moeten vervangen. De voorbije jaren zijn de uitwisselingen ook niet kunnen doorgaan door corona, toen hebben we het ook opgelost."