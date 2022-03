Vakantiesalon in Antwerp Expo kent vliegende start: "De mensen stonden vanmorgen al aan te schuiven voor de deur"

Veel mensen lijken maar al te enthousiast om schade in te halen na een lange coronaperiode waarin reizen niet zo vanzelfsprekend was. "Wij willen een vakantie plannen voor eind dit jaar of begin volgend jaar. We zijn fervente cruisers, dus daar gaan we nu naar op zoek", zegt een koppel. Een andere vrouw is dan weer blij dat ze verre oorden kan opzoeken: "Het is heerlijk dat we weer iets verder weg op reis kunnen. De afgelopen jaren moesten we altijd naar de Ardennen. Daar is niets mis mee, maar nu voel ik me toch iets vrijer."

En ook de huwelijksreizen kunnen nu weer volop doorgaan. "Deze zomer gaan we trouwen en 2 maanden later gaan we op huwelijksreis. We komen ons hier alvast wat informeren door verschillende standen te vergelijken", klinkt het bij een verloofd koppel.