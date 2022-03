Vluchtende autobestuurder veroorzaakt frontale botsing in Zevekote, aangereden Oostendenaar is overleden

De man uit Houthulst was op de vlucht voor de politie. Hij had voor problemen gezorgd in Gistel. Toen de politie daar aankwam, sprong hij in zijn auto en ging ervan door. De politie achtervolgde de man die tot 120 kilometer per uur reed. In een flauwe bocht langs de Nieuwpoortsesteenweg liep het mis. Hij botste frontaal tegen de man uit Oostende.

De hulpdiensten hadden 1,5 uur werk om de Oostendenaar uit het wrak te bevrijden. Hij is aan zijn verwondingen overleden. De man uit Houthulst was onder invloed van alcohol en drugs. Ook hij is levensgevaarlijk gewond naar het ziekenhuis gevoerd.