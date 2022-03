Voorlopige inzamelstop voor Oekraïners bij serviceclub Ronde Tafel Geel: “Tijd nodig om goederen te verwerken”

Er is zo’n overvloed aan spullen, dat de vrijwilligers van serviceclub Ronde Tafel ze niet meer kunnen verwerken. “We willen het graag goed doen en daarom hebben we beslist om even een inzamelstop in te lassen. We zijn ook in nauw contact met mensen in Polen aan de Oekraïense grens. Zij laten weten ook overrompeld te zijn door de hoeveelheid aan goederen die binnenkomt. Zo zou er al voldoende kledij ingezameld zijn. Zij maken nu een lijst met goederen die nog nodig zijn, zoals medicijnen, babyvoeding, spuiten en verbanden. Die goederen blijven bij ons welkom. Zodra we een definitieve lijst hebben, zamelen we weer in”, aldus Van Aubel.