Maandag 7 maart schakelen we over naar code geel van de coronabarometer. Geen beperkingen meer voor evenementen, vrijetijdsactiviteiten of in de horeca. De coronapas gaat in de koelkast, mondmaskers zijn enkel nog verplicht op het openbaar vervoer en in zorginstellingen. Alle versoepelingen vind je in onze liveblog. Heb jij nog vragen? Stuur ze ons via onderstaand formulier.