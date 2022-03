Woning in Hoboken beschoten: kogelinslagen in gevel opgemerkt

In de Weerstandlaan in Hoboken, vlakbij de wijk Kiel in Antwerpen, is een woning beschoten. Dat bevestigt het Antwerps parket. Het schietincident zou de afgelopen nacht gebeurd zijn, vermoedt een team van de Antwerpse politie dat vanmiddag ter plaatse ging. De politie kreeg een melding van mogelijke kogelinslagen.

Het is nog niet duidelijk waarom de woning beschoten is en door wie. De federale gerechtelijke politie is nog volop bezig met het onderzoek.