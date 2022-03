Spookrijder ramt drie auto's op E313 in Beringen: één bestuurder overleden en drie zwaargewonden

Het ongeval gebeurde op de E313 naar Luik. Een spookrijder reed tegen de rijrichting in naar Antwerpen. En ter hoogte van Beringen ramde hij drie auto's. "De tol is zwaar", zegt de wegpolitie. De bestuurder van de eerste auto is ter plaatse overleden. De bestuurder en passagier in de tweede wagen zijn zwaargewond. De bestuurder van de derde wagen raakte lichter gewond. De spookrijder zelf is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.