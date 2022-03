Zwaar verkeersongeval in Meulebeke

Dat gebeurde iets over 9 uur langs de Randweg. Een auto die uit een zijstraat kwam, botste tegen een motor. De klap was zo hevig dat de motorrijder een 10-tal meter verder terecht kwam in het midden van de weg. De brandweer moest de autobestuurder uit het wrak bevrijden. Beide mannen kregen op de plaats van het ongeval de dringendste zorgen. Daarna brachten de hulpdiensten hen naar het ziekenhuis.