Zwembad van Wingene blijft langer dicht nadat het vorige week was leeggelopen

Het zwembad van Wingene zal langer dichtblijven dan verwacht. Volgende week vrijdag is er een expertise met alle verzekeringspartijen. Burgemeester Lieven Huys (CD&V): "Dan gaan we alle machines één per één opstarten om te zien wat de verborgen schade is. Mochten alle machines werken, dan kunnen we in principe weer opstarten. Maar als er schade is aan bepaalde machines, dan moeten we kijken om die te vervangen of onderdelen te gaan vervangen. In dat geval weten we niet wat de leveringstermijn van die onderdelen is."