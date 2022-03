Sigarettenpeuken en kauwgum op straat nog altijd leeuwendeel van zwerfvuil, blijkt uit telling van OVAM

Maar er is ook goed nieuws uit andere hoek. Het Agentschap Wegen en Verkeer ruimde langs de gewest- en snelwegen ongeveer een vierde minder zwerfafval in 2021 tegenover 2020. Vooral in de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant was er een sterke daling. Die daling is niet zo verrassend, want door de coronacrisis was er minder woon-werkverkeer. Minder chauffeurs die konden sluikstorten dus.

Al speelt er nog een tweede reden, volgens Katrien Kiekens van Wegen en Verkeer: "Het kan er ook mee te maken hebben dat we op bepaalde plekken vuilbakken hebben verwijderd, want vreemd genoeg spelen die vaak de rol van magneet. Ze zorgen ervoor dat mensen meer geneigd zijn om afval te dumpen. Vooral op onbewaakte plaatsen zoals carpoolparkings."