73-jarige wielertoerist verdronken in Albertkanaal

De man uit Laakdal fietste vanmiddag, rond 12 uur, samen met enkele andere wielertoeristen over het jaagpad langs het Albertkanaal. Maar plots merkten de renners op dat één van hun fietsmakkers niet meer bij de groep was. Ze besloten om terug te keren en naar hun fietsmakker op zoek te gaan.

Toen de fietsers de man in het water vonden, werden de hulpdiensten meteen gealarmeerd. Voor de 73-jarige wielertoerist kon geen hulp meer baten. De man overleed ter plaatse.

Hoe de fietser in het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Maakte hij een stuurfout of werd hij onwel? Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Het parket stuurde alvast het labo van de federale politie ter plaatse voor verder onderzoek.