Actie aan slachthuis Westerlo: "Waarom meer varkens slachten als we er minder eten?"

De actievoerders begrijpen niet waarom de overheid, en vooral minister Hilde Crevits (CD&V) de varkenssector steunt. "Ze geeft onomwonden toe dat ze de sector wil steunen en zelf graag varkensvlees eet. Intussen weten we ook dat de sector mee verantwoordelijk is voor het teveel aan stikstof, de inname van land en broeikasgassen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat verwerkt en rood vlees te vermijden zijn. Dus als varkensvlees voor niemand of niets goed is, waarom worden er dan steeds meer varkens geslacht, terwijl we er niet méér van eten? Tegelijk willen we ook aankaarten dat er een nieuwe branche-organisatie komt, iets wat geruisloos aan het passeren is. Die wordt opgericht door de varkensindustrie, en mee betaald met belastinggeld."