Tijdelijk en plaatselijk staakt-het-vuren rond omsingelde steden en relatief rustig in Kiev: dag 10 van de oorlog

Het was al bij al een rustige nacht in hoofdstad Kiev. Al was er tijdens de nacht af en toe luchtalarm. Vanmorgen waren er wel weer explosies te horen in de stad. Het kilometerlange Russische konvooi dat al dagenlang op weg is, blijft opgehouden. 25 kilometer ten noorden van Kiev zou er volgens EBU-reporter Bruno Beeckman hevig gevochten worden in Irpin.

Gisterenavond is een cameraploeg van de Britse zender Sky News in de buurt van Kiev in een hinderlaag beland en beschoten. De verslaggever werd in zijn onderrug geraakt, maar raakte niet gewond dankzij zijn kogelwerende vest.