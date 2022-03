BEKIJK - Laatste rookschouw van oude elektriciteitscentrale van Langerlo tegen de grond

De laatste rood-witte schouw van de oude elektriciteitscentrale van Langerlo is vanmiddag tegen de vlakte gegaan. Op 2 oktober gingen de 2 andere schouwen en de 2 koeltorens tegen de grond aan het Albertkanaal bij Genk. De afbraak van de laatste schouw werd uitgesteld omdat er nog noodcommunicatie van De Lijn aanwezig was, maar die is ondertussen verplaatst.